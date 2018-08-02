Израиль угрожает Ирану войной на море, если Тегеран решит перекрыть поставки нефти
Эскалация напряженности в ирано-израильских отношениях продолжается. В ответ на угрозы Тегерана заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив, Израиль пообещал дать вооруженный ответ.
Об этом передает сообщает Reuters.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль развернет свои вооруженные силы, если Иран попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.
"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я уверен, что он столкнется с международной коалицией, которая будет преисполнена решимости предотвратить это, и эта коалиция будет также включать все военные подразделения Израиля", - сказал Нетаньяху.
Также министр обороны Авигдор Либерман сказал, что Израиль "недавно слышал об угрозах причинить вред израильским кораблям в Красном море". Однако подробностей он не уточнил.
Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Аравийским полуостровом и Африкой и соединяет Красное море с Аденским заливом.
Ранее "Страна" сообщала, что в Иране предостерегают США от начала активных боевых действий.