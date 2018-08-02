Пострадавшей в результате нападения с применением кислоты сотруднице Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану", - сообщил он в Twitter.

Фото: twitter.com/masinayyem

На данный момент Гандзюк находится в отделении реанимации Киевского ожогового центра в стабильно тяжелом состоянии. "Состояние ее тяжелое. Проводится обследование и лечение согласно протоколу. 35% - это лицо, глаза, предплечья и спина", - заявил дежурный врач, передает телеканал 112 Украина.

Напомним, среди версий мотивов нападения - служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовой конфликт. Дело расследуют по статье "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Как сообщала "Страна", 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил кислотой работницу горсовета Екатерину Гандзюк. Как установили правоохранители, примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда, в то время как из кустов ей навстречу бросился неизвестный мужчина лет 20-25. Он держал в руках емкость с жидкостью. Парень вылил жидкость в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу.

Также стало известно, что 1 августа полицейские переквалифицировали уголовное производство о причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк на покушение на убийство с особой жестокостью.