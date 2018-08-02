Научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" Астроном Станислав Короткий рассказал об исчезновении кометы "Невероятный Халк", которая мчалась к Земле на огромной скорости, а по размеру в два раза превышала Юпитер. Об этом сообщает N+1.

Некоторые издания сообщали, что комета потенциально угрожает существованию нашей цивилизации. В западной прессе ее назвали "Халком" из-за зеленоватого оттенка газовой оболочки - комы.

По словам Станислава Короткого, комета C/2017 S3 (PANSTARRS), которая была открыта в сентябре 2017 года, максимально подходила под описание пугающего небесного тела. Ее сближение с Землей ждали 7 августа. Это "минимальное" расстояние в 0,76 астрономической единицы (113,4 миллиона километров), не представляло для нашей планеты никакой, даже самой гипотетической угрозы.

Впрочем, самое забавное заключается в том, что "невероятного Халка" на самом деле больше нет. По словам Короткого, комета распалась еще в июле.

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