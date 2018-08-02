Египетские и австралийские археологи раскопали усыпальницу знатного египтянина в некрополе Бени Хасан. Умерший жил в XXI-XVII веках до нашей эры, однако саркофага в гробнице не оказалось.

Об этом сообщает Министерство древностей Египта на своей странице в Facebook.

Исследователи обнаружили гробницу в верхнем некрополе, в ней находилось несколько украшенных фресками комнат. Скорее всего усыпальница принадлежит египтянину Ремочетни. В ней 5 помещений, а находится она на глубине 17,5 метров.

Саркофаг, по мнению археологов, мог забрать из гробницы британский египтолог Перси Ньюберри, который исследовал Бени Хассан в конце XIX века.

По обеим сторонам погребальной камеры ученые нашли две небольшие комнаты, в которых сохранились керамические сосуды для еды.

Кроме того, исследователи нашли несколько помещений в гробнице еще одного номарха - Бакета II. Стены некоторых из них были украшены хорошо сохранившимися фресками.

Сам некрополь Бени Хасан находится в центральной части Египта, в 20 километрах от города Минья. В нем хоронили представителей местной элиты, Большая часть захоронений была сделана в период Среднего царства (с 2050 по 1710 годы до нашей эры). Некрополь располагался в скалистой местности и состоял из верхнего и нижнего кладбищ. Представителей местной элиты хоронили в верхнем некрополе, в вырубленных в скале гробницах. Это подчеркивало высокий статус усопших. Всего в некрополе были найдены 39 гробниц номархов и около 900 более простых захоронений в нижнем некрополе. Одним из знатных египтян, похороненных в Бени Хасане, был Бакет II - номарх, который жил в одно время с фараонами XI династии (правившей примерно с 2060 по 1750 годы до нашей эры).

Сотрудники австралийско-египетской миссии под руководством доктора Нагиба Канавати (Naguib Kanawati) начали раскопки в Бени Хасане в 2009 году.

Фото: facebook.com/moantiquities

Фото: facebook.com/moantiquities

В прошлом году археологи обнаружили на юге страны гробницу знатного египтянина, брата могущественного номарха Саренпута II, правителя Элефантины.

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