В Киеве средняя температура июля была далека от обещанных синоптиками "знойных" значений. И лишь только в последние два дня месяца стало жарче +30 градусов.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила +21,4°С, что на 2,1°С выше климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 2 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +9,4°С, а жарче всего было 30 июля, когда максимальная температура пополудни поднялась до +30,4°С. В целом, температура воздуха наконец достигла знойных значений только в последние 2 дня месяца", - говорится в сообщении.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского также опровергли распространяемую информацию, что якобы в Киеве выпала трехмесячная норма осадков.

"Осадков в столице на проспекте Науки выпало 86 мм, что составило 98% климатической нормы. Поэтому ни о каких трехмесячных нормах, которые звучали в средствах массовой информации, речь не идет речь”, - отметили в ЦГО.

Ранее "Страна" выясняла, почему на улицах Киева даже после коротких ливней начинаются потопы.

Также "Страна" писала, что на 10 июля синоптики обещали тропическую жару и кратковременные грозы. По факту было около +20 градусов тепла. Уже утром небо в Киеве было затянуто облаками, которые так и не исчезли до конца дня.