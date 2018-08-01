Сегодня, в Кировоградской области 18-летний преступник сбежал из зала суда Новоукраинского района.

Спустя несколько часов беглеца разыскали неподалеку от дороги Кировоград-Платоново, ему добавили новую уголовную статью. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Кировоградской области.

По информации правоохранителей, изначально парень обвинялся в краже и угоне транспортного средства.

После истории с побегом ему инкриминируют "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" ч.1 ст. 393 УК Украины.

Известно, что задержали парня сотрудники Добровеличкивского отделения полиции. Он планировал скрыться в соседней области, воспользовавшись попутным транспортом.

На данный момент он содержится под стражей.

Как сообщала "Страна", в Киеве брачный аферист сбежал из-под стражи во время конвоирования.

Также "Страна" писала, как из колонии в Житомирской области сбежали грузин и украинец, осужденные за избиение и разбой.

Ранее "Страна" публиковала видео побега киллеров с места преступления у бизнес-центра "Святогор-4" в Москве.