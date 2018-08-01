Украину в отборочном теннисном турнире одних из самых престижных соревнований мирового первенства US Open представят пять теннисистов, передает сайт Большого тенниса Украины.

В мужской сетке поведут борьбу за основу Сергей Стаховский и Илья Марченко, в женской - Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Киевлянин Стаховский стартует в Нью-Йорке уже в 14-й раз подряд и второй год подряд в квалификации. В прошлом году украинец уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском "мейджоре" - третий круг в 2011 и 2015 годах.

Марченко использовал защищенный рейтинг, чтобы попасть в квалификацию US Open. Для Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах Большого Шлема.

16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович.

Калинина стартует на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации и пока это лучший ее результат на кортах US Open. Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах Большого Шлема.

Отметим, что в женской заявке в квалификации Открытого чемпионата США числятся двукратная финалистка турнира белоруска Виктория Азаренко и чемпионка сезона-2004 россиянка Светлана Кузнецова.

Четвертый и последний в этом году турнир серии Большого Шлема пройдет в этом году в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.

Как сообщала "Cтрана", первая ракетка Украины рассказала, как она мечтает и готовится выиграть турнир Большого Шлема.

Мы писали, что украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Риме, обыграв в финале россиянку.

Ранее украинский теннисист Стаховский выиграл престижный турнир в Великобритании.