Тренерский штаб и руководство полтавской "Ворсклы", которая заняла третье место по итогам минувшего чемпионата Украины, укрепили состав сразу двумя бразильскими футболистами перед стартом в групповом турнире Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний защитник Артур Серджио Батиста де Соуза (Артур) из клуба "Интернасиональ" (Порту-Алегри) призван закрыть позицию левого защитника, а 21-летний форвард Николас Морес да Круз, также известный как Николас Карека, из известного клуба "Гремио" также войдет в число подопечных Василия Сачко.

Контракт защитника, который перешел в "Ворсклу" на правах свободного агента, рассчитан до конца 2020-го года, а вот форвард на правах аренды будет выступать в Полтаве минимум один сезон.

Последний раз представители страны вечного футбола и карнавалов появлялись в Полтаве в 2003 год, тогда в "Ворсклы-Нефтегаз". В команде под руководством Андрея Баля тогда играли защитник Фабио Перейра и нападающий Карлос Эстебан Фронтини.

Примечательно, что нынешней осенью "Ворсклу" ожидают матчи серьезного уровня в рамках группового этапа Лиги Европы.

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