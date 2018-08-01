В Волынской области на свадьбе 17 человек отравились в отельно-ресторанном комплексе "Садиба на Джерелах" в Киверцовском районе, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает "Украинские новости"

"За медицинской помощью в связи с кишечными расстройствами обратились 17 человек, из них трое детей", - сказал представитель Волынского областного центра Министерства здравоохранения.

У больных диагностирована средняя форма острой кишечной инфекции, больные с легкой формой будут переведены на амбулаторное лечение.

После отравления полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Начато эпидемиологическое расследование причин отравления.

В частности, взяты пробы пищевых продуктов.

Как сообщала "Страна", сразу 27 человек отравились шаурмой в львовском ресторане с кебабами.

Также "Страна" писала про массовое отравление малышей в детсаду Одессы.

А ранее случилось непоправимое: в Одесской области семья из семи человек отравилась грибами, двое умерли.