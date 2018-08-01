Китайская компания Huawei впервые в своей истории обогнала Apple по количеству произведенных смартфонов во втором квартале 2018 года. Apple опустилась на третье место. Об этом говорится в исследовании International Data Corporation.

За три месяца компания Huawei увеличила объемы производства более чем на 40%. При этом, мировым лидером по доле изготовленных смартфонов остается Samsung, которая суммарно производит и продает каждый 5 мобильный телефон. Доля Apple составляет 12%.

Как сообщала "Cтрана", стало известно, что Facebook заблокирует доступ к личным данным пользователей для Huawei.

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