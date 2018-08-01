В столице Зимбабве Хараре оппозиционные правительству силы спровоцировала массовые беспорядки. В ходе протестных акций погибли как минимум три человека. Военные начали разгонять протестующих, открыв огонь боевыми патронами. Об этом сообщает Reuters.

Беспорядки начались после того, как у здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (ДДП). Люди устроили акцию протеста после объявленных итогов состоявшихся президентских и парламентских выборов.

Манифестанты жгли машины, забрасывали камнями полициейских. В ответ полицейские применили против протестующих слезоточивый газ, а после к разгону демонстрантов были привлечены военные.

Согласно официальным данным, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента). Это позволит ей вносить изменения в конституцию страны.

Активисты ДДП считают результаты, согласно которым их партия получила 61 место в нижней палате (из 210), сфальсифицированными и требуют отмены выборов.

Что касается президентских выборов, то глава ЦИК Присцилла Чигумба заявила, что время объявления их итогов откладывается и будет зависеть от того, как быстро партии смогут проверить данные подсчета голосов на избирательных участках.

Фото: m_matigary/twitter

Cудя по ужасным кадрам, которые публикуют в сети после кровавых событий, стреляли без разбора даже в женщин.

Фото: Prof Jonathan Moyo‏/twitter

Фото: AJ+‏/twitter

Как сообщала "Страна", день рождения свергнутого Мугабе стал в Зимбабве государственным праздником.

Также "Страна" писала, что в МВФ прогнозирует к концу года рост инфляции в Венесуэле до миллиона процентов.

Ранее "Страна" писала, что в Зимбабве присягу президента принес Эммерсон "Крокодил" Мнангагва.