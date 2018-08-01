Свежеиспеченный абсолютный чемпион мира Александр Усик провел встречу с болельщиками в киевском ТРЦ Gulliver. На ней боксер поднял сразу несколько тем, которые в украинском обществе имеют неоднозначное отношение.

Напомним, что 21 июля он в 12 раундах московского поединка победил россиянина Мурата Гассиева, оказался лучше своего оппонента и тактически, и физически.

Сразу после боя, помимо народной любви и славы, Усика отметили и рядом нелицеприятных обвинений - и из-за того, что он не прокричал "Слава Украине!", и что он "трус и слабак", и вообще, что позволил провести бой в России. Так что сегодняшняя встреча с прессой и фанами была во многом ответом боксера хейтерам.

О победе над Гассиевым и Суперсерии

Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в этом поединке. Когда я приехал в Москву, смотрел новости – многие поддерживали меня. Спасибо большое за поддержку. за молитвы. Это действительно ощущается, когда тебя поддерживают, когда за тебя переживают.

Кстати, сейчас стало очень сложно ходить по улицам или где-то передвигаться. Спасибо вам большое за это. Это не только моя большая победа, но и тех людей, которые поддерживают и искренне радуются, что в Украину приехал кубок и великолепные пояса. Радость и улыбки должны быть. У некоторых их нет, но ничего страшного. Мы вас будем радовать, главное – поливайте нас всякой гадостью.

Что сказать о Суперсерии? Это неимоверная вещь, которая не должна останавливаться и пройтись по всем весовым категориям. Так сложились звезды и всевышний так сделал, что у каждого чемпиона, который был в этой Суперсерии, не было никаких контрактов с телеканалами – поэтому [все они] легко подписали контракт с Суперсерией.

Крайне сложно было бы собрать эти пояса, если бы Суперсерии не было. Слава Богу, что она была, Слава Богу, что состоялся поединок – потому что были определенные трудности. Но без трудностей ничего не бывает. Шарль де Голь говорил: выбирайте самый трудный путь, на нем вы не увидите своих оппонентов.

О звании Героя

После приезда домой в Украину многие начали высказывать, что дать, что забрать. Забрать будет сложно, сразу говорю. Возможно, это даже невозможно. Давать ли что-то? Не надо мне ничего давать. Потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу просто не мешать мне идти тем путем. которым меня ведет всевышний. Не мешайте, это самая лучшая поддержка для меня.

Звание героя (его предложил дать премьер Владимир Гройсман - Прим. Ред.)? Не нужны мне никакие звезды, для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь и люди говорят: "мы за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2-3 ночи смотрели без звука бой". Вот это признание. а не звезды, которые вы раздаете кому попало.

Про "Слава Украине!"

Я бы хотел попросить всех людей, которые здесь присутствуют, чтобы мы не вспоминали фамилии тех людей, которые говорили что-то про трусость и так далее.

Если бы выкрикивания, которые у некоторых сидят в голове, вернули мир в мою страну и подняли пенсию пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал.

Про картинки на футболках

Более обширно станет ясно осенью. Это один из бизнес-проектов, в которых я участвую. Надо же суетиться как-то – простите за такие словечки. Это новый проект, который придет в Украину.

Фото:kiev.informator.ua

Про Шария и резкой реакции украинских СМИ

Анатолий – красавчик, кстати. Я видел, как он растыкивает их.

Тем, кто говорит хорошее, я очень благодарен, тем, кто вступается, говорит «что же вы несете». «Мы несем людям счастье», они должны отвечать, но ни хрена они не несут.Я вообще не обращаю внимания, что они говорят. Я не читаю. У нас среди друзей есть группа – они просто скидывают, там уже идет смех, стеб и гон над этим.

О нападках со стороны украинских политиков

Я всерьез не воспринимаю. Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить – пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду.

Серьезно, они сходят с ума. То, что пишут, обзываются.Это сумасшествие, белена из забирает. Они пьют белену, с ними что-то происходит.

Я прошу свой народ быть самосознательным. Не смотрите телевизор – голова вытекает, если смотреть телевизор. Что они мелют в новостях? Такого вообще нельзя говорить.

Про Крестный ход

Недавно в интернете я смотрел Крестный ход, который знаменовал 1030-летие Крещения Руси. Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Это великолепно, это хорошо когда люди молятся. Благодать приходит на всю страну. Нет, этим надо что-то поговорить. Ну пускай на меня говорят – я не обижаюсь. Ни на кого не говорите, на меня говорите.

Фото:kiev.informator.ua

Про оскорбления от россиян (которых не было)

У меня впечатления радости от зала осталось – как люди в зале себя вели, как играли два гимна, когда мы боксировали и закончили. Поддерживали и меня, и Мурата.

Все было культурно, не было обзывательств, криков неприятных. Вот это оставило впечатление. Хотя кто-то должен был мочануть. Там «убей его», или еще что-то. Но такого не было, все радостно закончилось. Много людей фотографировалось, ждали на улице. Я вышел из зала в 4 утра – еще проходил допинг. Там стояли люди, которые пели. Это были не украинцы. Другие люди – не знаю, откуда они были. Мы сфотографировались, и я уехал.

Про детей и будут ли они в боксе

Мне очень бы не хотелось, чтобы они зарабатывали на жизнь таким образом, как я. Хочется, чтобы они благополучно закончили школу, пошли в университет, институт. Пускай будут банкирами, почему нет? Великолепная должность. Только не хочется, чтобы они в политику шли. Захотят боксом заниматься – объясню, что это нелегко. Ничего – будем помогать.

Про главную мечту: "мир без оружия"

Во всем мире много лжи. Смотрели мультик, когда чувак брехал и у него нос вылазил? Представляете, сколько носатых ходит по миру. Вот только нос почему-то не вылазит. Я бы убрал все оружие в мире и уничтожил. Предложил бы соперничать в спорте, в науке, в любых вещах можно соперничать – только без оружия.

Фото:kiev.informator.ua

Про то, что показал бы инопланетянам (на самом деле наезд на Омеляна)

Я бы показал им Киев для начала. Потом бы посадил в свою машину и повозил по Украине – чтобы показать наши дороги. Передаю привет министру [Владимиру Омеляну, который обвинил Усика в непатриотизме], который много разговаривал. 2,5 месяца назад за две недели я убил 4 колеса, которые не подлежат ремонту. Привет тебе. Вам привет. С уважением.