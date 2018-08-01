Минюст США в среду сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке Fin7.

"Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении Минюста.

Согласно данным Минюста, все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, жертвами группировки Fin7, известной также под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Члены Fin7 взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые перепродавались третьим лицам.

"Трое задержанных сегодня граждан Украины были частью хакерской группировки, атаковавшей американские компании и граждан, воруя ценную клиентскую информацию, включая данные кредитных карт, и продавая их в теневом сегменте интернета", - приводятся в сообщении слова представителя американского Минюста.

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