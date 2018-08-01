В Украине за сознательное нарушение срока пребывания ребенка за границей одним из родителей (больше месяца) предусмотрена админштраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривень). Об этом сообщает "Юрлига".

Ответственность определена в отношении того родителя, за которым решением суда определено место проживания ребенка.

Это предусмотрено Законом № 2475-VIII относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, который вступит в силу 28 августа 2018 года (за исключением ряда положений).

Кроме того, в случае наложения на одного из родителей такого административного взыскания, ему временно ограничивается право на выезд из Украины с ребенком сроком на один год.

Кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя.

Напомним, с 28 августа можно на месяц вывезти ребенка за границу для лечения, обучения, участия в соревнованиях, фестивалях, научных выставках, ученических олимпиадах и конкурсах, экологических , технических, художественных, туристических, исследовательских, спортивных мероприятиях, оздоровления и отдыха, в том числе в составе организованной группы детей, не получая согласия родителя, проживающего отдельно. Достаточно проинформировать об этом второго родителя заказным письмом, если известно место его проживания.

Также "Страна" сообщала, что в Украине суду разрешили назначать размер алиментов, исходя из расходов родителя.

Как сообщала "Страна", появились первые подробности закона, по которому дети могут летать самолетами без родителей.