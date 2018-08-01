Украинский боксер Александр Усик отказался от предложения премьера Владимира Гройсмана ходатайствовать перед президентом Украины Петром Порошенко о присвоении спортсмену звания Героя Украины за победу над российским боксером Муратом Гассиевым.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает УНИАН.

"Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Герой. Не нужны мне никакие звезды! Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем! Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии какие-то потому что это не то. Потому, что когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях и до 3-х часов сколько бой длился, мы молчали, переживали и смотрели телевизор - вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало", - заявил Усик.

Напомним, что Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе 22 июля. Он победил Гассиева в финале Всемирной суперсерии в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. Боксер стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Как сообщала "Страна", Александру Усику разрешили драться в самой престижной весовой категории с Энтони Джошуа. Соперник Усика - обладатель чемпионских поясов по версии IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Отметим, что бой Усика на "Интере" стал самой популярной программой за последние пять лет.