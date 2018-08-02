Сегодня, 1 августа, Высший совет правосудия вынес решение о применение к судье Днепровского суда города Киеве Нелле Ластовке дисциплинарного взыскания. Об этом "Стране" сообщил адвокат Валерий Кобзарь.

"Простыми словами это означает, что ее рекомендовали уволить. Заседание началось около шести вечера после длительной паузы, связанной с заминированием здания ВСП. Слушание все же продолжили с вопроса по жалобе о Ластовке. Порядка двух часов обсуждали тему", - рассказал "Стране" Кобзарь.

Напомним, здание Высшего совета правосудия сегодня минировали дважды. Первое минирование произошло буквально перед началом рассмотрения вопроса об увольнении начальницы судьи Чауса Нелли Ластивки.

На рассмотрение вынесли несколько жалоб по проступкам судей разных судов. Рассмотрение жалоб назначили на 10 утра.

"Судья Ластивка наложила арест на одно предприятие нашего клиента и решила передать имущество на хранение третьему лицу, которое не имеет отношение к этому предприятию. Мы обжаловали решение и Аппеляционный суд города Киева отменил его в части передачи третьему лицу. А после мы подали жалобу в дисциплинарку. Сразу после рассмотрение первого вопроса, перед переходом к вопросу по делу Ластивки охрана здания объявила о заминировании и попросила всех выйти. Никто не расходится, судьи и адвокаты ожидают начала заседания. Внутрь пока не пускают. Ластивка уехала", - пояснил суть претензий к Ластивке адвокат.

Как сообщала "Страна", о самой Ластивке стало известно после многочисленных скандалов с беглым судьей Днепровского суда Николаем Чаусом, который попался на взятке. Ее также связывают с близким к президенту нардепом Александром Грановским.

Ранее "Страна" писала, почему детективы НАБУ занялись судьей, близким к окружению президента.