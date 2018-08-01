В Киеве 1 августа активисты митинговали против сноса гаражей на улице Туполева. В ходе акции одному из мужчин выстрелили в ногу. Инцидент произошел около 17:20. Об этом сообщает "Информатор".

Стрельба произошла в ходе конфликта, когда митингующие перекрыли улицу Туполева.

Водитель авто Volkswagen достал пистолет и выстрелил в ногу одного из активистов. После этого он сел в автомобиль уехал в сторону проспекта Победы.

На место инцидента вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Правоохранители будут выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

После инцидента акция не остановилась, пикетчики продолжили блокировать движение транспорта. На улице Туполева в обе стороны образовалась пробка.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом местному жителю прострелили обе ноги и забрали у него автомобиль.

Также "Страна" писала, как в столице у ночного клуба произошла стрельба, парню прострелили ногу.

Ранее мы писали про стрельбу в вареничной в центре Киева, которую устроили кавказцы в спортивной одежде.