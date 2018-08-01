Народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, написала письмо американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

"Я прошу у вас помощи по освобождению всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам, как лидеру самого сильного государства в мире ... только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все от вас возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", - написала Савченко Трампу.

Также она написала, что ее "оппозиционная деятельность" в Украине не понравилась президенту Петру Порошенко, поэтому ее посадили. Савченко называет Порошенко "самым коррумпированным президентом в истории Украины".

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia/

13 июня она написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, где она просит помиловать всех украинских политзаключенных.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность. Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации. Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники. Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

13 июля Шевченковский райсуд продлил меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября. "Я такого беспредела не видела даже в российском суде", -заявила она по итогам заседания.