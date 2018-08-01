В столице Австрии Вене полицейским собакам выдали специальные ботиночки. Об этом сообщает Heut. Обувь должна защитить их лапы от ожогов, так как асфальт нагревается до температуры более 50 градусов. Из-за этого передвижение собак во время заданий и на тренировках становится не просто дискомфортным, но и опасным.

Фото: heute.at

Пресс-секретарь полиции Вены Микаэла Россманн пояснила, что специальную обувь для собак будет использовать в жару и во время пожаров. Также благодаря обновкам лапы животных не будут травмироваться от разбитого стекла и других острых предметов. А пока животных приучают к обуви на тренировках.

Также сообщается, что в Вене у полицейских собак, кроме обуви, есть специальный контейнер с кондиционером, где они могут отдыхать.

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