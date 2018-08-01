Женская сборная Украины по биатлону скоро пополнится тремя спортсменками из России. В сборную перейдут Екатерины Бех, Анастасии Рассказова и Оксаны Москаленко. Об этом сообщается на странице biathlon.com.ua в Facebook.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне", - так президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал натурализацию.

Родители у спортсменок - украинцы, документы на получение гражданства находятся в стадии оформления. Пока что они выступают за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.

"Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит. Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что они тоже перейдут готовиться к юниорской группе, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнованиям – юниорским стартам и Кубку IBU", – сказал Брынзак.

Как сообщала "Страна", Федерация биатлона уволила главного тренера женской сборной Украины после скандала.

Также "Страна" писала, что глава Международного союза биатлона подал в отставку из-за скандала с допингом.

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