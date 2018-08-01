Вашингтон подготовил список частных и юридических лиц в Турции, против которых могут быть введены санкции в ответ на содержание под стражей пастора Эндрю Брансона, чьего освобождения добивается администрация США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции подготовлены по модели "акта Магнитского", который позволяет руководству США вводить ограничения в отношении юридических лиц, физлиц (и их активов), если они связаны с коррупцией или нарушением прав человека в любой точке мира.

Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 года. США неоднократно требовали освободить американского священника и устанавливали крайние сроки, угрожая введением санкций, что станет беспрецедентной ситуацией между союзниками по НАТО.

Напомним, Брансона в Турции обвиняют в шпионаже и организации переворота с целью свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года, а также в поддержке запрещенных в стране организации FETO и Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщала "Cтрана", ранее президент Турции Эрдоган жестко ответил Трампу на угрозы о внедрении санкций.

Напомним, месяц назад Турция ввела заградительные пошлины на товары из США.