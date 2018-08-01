Первый свидетель по делу Пола Манафорта Тед Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал во время заседания суда 31 июля, сообщает The Washington Post.

Он рассказал, что в 2014 году, после того как экс-президент Виктор Янукович сбежал из Украины, Гейтс попросил Девайн встретиться с бывшими членами "Партии регионов", которые планировали создать новую политсилу - Партию развития.

Сообщается, что за свои услуги Девайн попросил у Манафорта плату в 10 000 долларов в день.

"В том же 2014 году Девайн сказал, что Гейтс пытался нанять его на работу для другого политика, нынешнего президента Украины Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что точно неизвестно нанимал Порошенко Гейтса и Манафорта или нет.

"Они (Гейтс и Манафорт, - Прим.Ред.) пытались собрать все вместе", - сказал Девайн и добавил, что не работал над проектом.

Напомним, Девайн работал с Манафортом во время предвыборной кампании в Украине в 2010 году, он помогал Манафорту сделать из Януковича президента.

Как сообщала "Страна", Манафорт в 2005 году советовал Ахметову избавиться от Януковича.

Также мы сообщали, что Манафорт заработал более $60 млн в Украине в качестве политконсультанта.