1 августа пожар на валютном межбанке удалось погасить. Курс доллара поднялсь на 4 копейки (вчера сразу на 19), и остановился в шаге от психологической отметки - на 26,95-26,99 грн./$, сообщил UBR директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Остановить валютное подорожание удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка. Он появился в Matching с самого утра и весь день заливал межбанк долларом. Говорят, что таким образом регулятор продал даже больше, чем вчера в ходе открытого валютного аукциона (31 июля ушло $28,1 млн.) - около $50 млн. В среднем ценовом коридоре 26,95-26,97 грн./$.

Доллар активно скупали сами банки - под перепродажу на наличном рынке, а также иностранцы. В начале каждого месяца они по несколько дней конвертируют гривневые заработки в гривну и выводят доллар на родину.

"Против гривны сегодня сыграли высокий спрос со стороны аграриев и наличного рынка, плюс начало календарного периода вывода дивидендов нерезидентами. Противовесом выступило начало нового финансового месяца и соответствующая осторожность покупателей, не желающих переплачивать за валюту, а также участие регулятора в торгах в режиме Matching с целью гашения растущего спроса и удержания его ниже психологического барьера 27 грн./$", - отметил Куринной.

Банкиры уверяют, что валютные продажи Нацбанка подтолкнули экспортеров к более активной конвертации свободной части валютной выручки, и позволили увеличить предложение на торгах.

"Так часто происходит: когда регулятор начинает защищать определенную курсовую отметку, все понимают, что выше доллару прыгнуть не дадут. И понемногу выбрасывают на рынок то, что придерживали", - объяснил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Однако точно оценить объемы торгов в итоге не вышло. В НБУ решили сделать непубличным это показатель и остановили публикацию данных об объемах торгов в течение дня (ранее показатель отображался каждые полчаса). Повод для сокрытия данных попытались найти благовидный - переход на новый стандарт курсообразования.

"С сегодняшнего дня регулятор отменил публикацию данных ВалКли и обновил методику расчета курса: справочный курс доллара по состоянию на 12 часов составил 26,9576 грн./$, официальный курс на завтра был опубликован в 16 часов и составил 26,9621 грн./$", - рассказал Олег Куринной.



Доллар дорожал не только на межбанке, но и в кассах. Средняя стоимость на продаже людям поднялся на 10 копеек, и зафиксировалась к вечеру в рамках 27,10-27,20 грн./$. В этом диапазоне торговали Приватбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, ПУМБ, УкрСиббанк. Максимальный ценник достиг 27,60 грн./$ (ВТБ Банк), а минимальный был на уровне 26,95 грн./$ (Альянс Банк). При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,30-27,0 грн./$.

Финансисты рассчитывают, что Нацбанк и завтра продолжит поддерживать гривну. Будет снова продавать доллар, как только нерезиденты активизируют свои закупки под репатриацию дивидендов. Потому не ждут расширения курсовых диапазонов.

"2 августа торги будут проходить в диапазоне 26,90-27,0 грн./$", - считает Куринной.

"Если Нацбанк продолжит защищать эту отметку крупными валютными продажами, котировки не двинутся выше. Поддержка может требоваться гривне пока доллар продолжат закупать нерезиденты. Это пара-тройка дней", - добавил Владислав Кравец.

Как сообщала "Cтрана", на 1 августа курс евро преодолел психологическую отметку в 31 гривну.

Мы сообщали, что с 1 августа НБУ будет по новому рассчитывать курс гривны к доллару.

Ранее банкиры прогнозировали, перепрыгнет ли курс доллара через 27 гривен.