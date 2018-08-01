Количество подтвержденных случаев отравления шаурмой в Киеве достигло 65 человек, среди них – 10 детей, сообщает в среду вечером сайт Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"По состоянию на 01.08.2018 в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали 70 человек, в том числе 10 детей", - указано в сообщении.

При этом 33 случая связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФ (автоприцеп "Купава") на станции метро "Дарница"; 26 – из-за шаурмы и сосисок в лаваше с майонезом, купленных в МАФ возле кафе "Речной порт" (Почтовая площадь); 11 – в результате употребления шаурмы, приобретенной в МАФ возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте, еще один случай отравление у беременной, она съела шаурму в киоске на станции метро "Лесная".

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве осуществили выезд на указанные точки продажи шаурмы. "МАФы возле станции метро "Дарница" и возле супермаркета VARUS закрыты, МАФ возле кафе "Речной порт" на Почтовой площади Киева отсутствует", - указали в службе.

ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве направило письма в районные управления Национальной полиции для принятия соответствующих мер реагирования, в результате совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, направлено письмо главе Киевской горгосадминистрации Виталию Кличко относительно создания комиссии, с привлечением представителей департамента городского благоустройства, департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, Главного управления Нацполиции в Киеве для обеспечения организации, проведения профилактических и противоэпидемических мер в пределах территории Киева, в частности о проведении комиссионных обследований мест торговли шаурмой и запрета реализации этого продукта, в случае его обнаружения, запрета реализации продуктов питания, в том числе шаурмы, без соответствующей документации, удостоверяющий их безопасность, при нарушении санитарных норм, условий реализации, отсутствия государственной регистрации и т.д.

Ранее "Страна" разбиралась, как шаурма отправила в больницы более 60 киевлян. Люди попадают на больничные койки из-за несоблюдения санитарных норм в заведениях общепита, а также - в детских лагерях.

Напомним, что шаурма из львовского фастфуда отправила в стационар 16 человек.