Спасатели сообщили о состоянии здоровья обожженной серной кислотой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую отправили на лечение в Киев. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"1 августа, около пяти вечера, самолет ГосЧС приземлился на столичном аэродроме с пострадавшей Екатериной Гадзюк из Херсона. Женщину уже ждала машина скорой помощи. В дальнейшем здоровьем Екатерины будут заниматься врачи Киева", - говорится в сообщении.

Врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев отметил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии, площадь поражения ее тела 30%.

"Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", - рассказал врач.

Как сообщала "Страна", 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил кислотой работницу горсовета Екатерину Гандзюк. Как установили правоохранители, примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда, в то время как из кустов ей навстречу бросился неизвестный мужчина лет 20-25. Он держал в руках емкость с жидкостью. Парень вылил жидкость в лицо женщины, после чего скрылся.

Пострадавшую с ожогами доставили в больницу.

Также стало известно, что 1 августа полицейские переквалифицировали уголовное производство о причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк на покушение на убийство с особой жестокостью.