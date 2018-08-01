Американское издание The National Interest назвало маловероятным какое-либо реальное вмешательство Москвы на президентские выборы 2016 года в США, а также - на американскую политику.

Об этом в статье отметил Кристиан Уитон, при президентах Джордже Буше - младшем и Дональде Трампе бывший старшим советником в Госдепе США.



Более того, другие исследователи указывают на то, что Москва также направляла усилия против нынешнего президента США и других, в том числе размещая в социальных сетях посты в поддержку протестов против Трампа, а также в поддержку группы Black Lives Matter.

"Всё, что известно об усилиях России повлиять на избирательный процесс 2016 года, выглядит ерундой. Согласно выдвинутым спецпрокурором Робертом Мюллером в феврале этого года обвинениям в отношении предполагаемых российских агентов, их максимальный бюджет по расходам на соцсети составлял всего лишь 73 млн рублей в месяц — на тот момент это $1,25 млн, то есть меньше половины того, что тратил недавний победитель выборов на пост мэра Сан-Франциско", - указано в опубликованном сообщении.



Сама компания Facebook заявила о том, что российские агенты тратили гораздо меньше, чем утверждает расследование Мюллера - не более $100 тыс. Для сравнения, по данным Facebook, только на рекламу в этой соцсети Трамп и Клинтон потратили $81 млн. И в эту сумму не входят расходы третьих сторон.

Так, директор по цифровым технологиям предвыборного штаба Трампа Бред Парскейл заявил, что на один лишь Facebook штаб потратил более $100 млн. Хиллари Клинтон, которая во время предвыборной гонки получала более серьёзную финансовую поддержку, вероятно, израсходовала на эту соцсеть ещё больше.



Другими словами, деятельность России в сфере цифровых технологий была "каплей в море", отметили в американском издании. В целом Дональд Трамп и Хиллари Клинтон потратили на президентскую гонку 2016 года $1,5 млрд, кроме того, у обеих политических партий США, скорее всего, было гораздо больше возможностей повлиять на ключевых избирателей, говорится в статье.

Автор также сравнивает, какие суммы тратил Советский Союз на «идейную войну» с США и сколько теперь расходует Москва на подобные цели. Так, в 1982 году, по оценкам одного из тогдашних руководителей ЦРУ, СССР выделял $3-4 млрд - с учётом инфляции сейчас эта сумма составила бы $8-10 млрд.

Сегодня же бюджет вещающего на весь мир российского канала, составляет $190 млн, пишет Уитон со ссылкой на доклад директора Нацразведки США. У их американских коллег после окончания холодной войны дела обстояли куда лучше, особенно у нацеленных на Россию новостных служб, подчёркивает Уитон.

Кроме того, американское правительство в этом году выделило $14 млн на различные евразийские службы. Также в 2018-м "дядя Сэм" выделит $170 млн Национальному фонду в поддержку демократии. В отчёте этой организации за 2017 год указывается, что она потратила $6,4 млн на более чем 90 программ по оказанию влияния на политическую и информационную атмосферу России.



"Разумеется, нет никакого морального равенства между политическими и военными действиями Москвы и нашей страны. Наши информационные операции сосредоточены вокруг суррогатного новостного вещания и делают акцент на правде. Москва в своих усилиях не стесняется идти на обман", - пишет автор.



"Как итог, всё ещё вызывает сомнения то, что действия Москвы оказали реальное влияние на выборы 2016 года и на нашу политику. Прогрессивисты хотят думать иначе, но они лишь обманывают себя и не могут усвоить уроки 2016 года, которые им нужно выучить, если они надеются вновь прийти к власти", - подытоживает Кристиан Уитон.

Как сообщала "Страна", в докладе Комитета по разведке Конгресса США констатировали отсутствие каких-либо доказательств связи штаба Трампа с Россией.

При этом представители Демпартии обвинили Россию в новой попытке вмешаться в выборы США через Facebook.