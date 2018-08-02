Нардеп от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар подтвердила, что ее мама приобрела земельные участки в Киевской области, о чем писала "Страна", но отрицает наличие большого достроенного дома в Киевской области.

Однако, Общественное движение Честно отмечает, что проверило доходы матери Виктории Сюмар и выяснило, что их уровень недостаточен для того, чтобы купить участок и построить дом вблизи столицы. Более того, как видно из фото дома, который не введен в эксплуатацию, он уже обжитой.

Движение Честно дополнительно исследовало, когда был построен дом, и сравнил изображение с Google Maps. По состоянию на 2014 год, когда Виктория Сюмар баллотировалась в парламент, на участке не было никаких признаков строительства. А уже в началу 2016 году там появились и дом, и искусственное озеро.

Сравнение строительства дома из Google Maps

Поскольку, как правило, зимой не проводят кровельных работ, которые являются завершающими во время строительства объекта, то это позволяет предположить, что строительство объекта завершили в 2015 году - ровно через год после того, как Сюмар стала нардепом, и в год, когда были приобретены земельные участки. В декларации Сюмар в то время нет объекта незавершенного строительства в Михайловке-Рубежовке.

На фото проекта дома, который Сюмар выставила публично, есть цифры 01-04 / 15, который может свидетельствовать о том, что документ выдан в 2015 году.

На участке для постройки дома вырубили зеленую зону и дополнительно сделали искусственное озеро. Сейчас дом, который не введен в эксплуатацию и, соответственно, не "пробивается" по реестру, уже заселен. Это видно с террасы, на которой стоит мебель и сделан ремонт.

Виктория Сюмар на своей странице в Facebook обнародовала информацию о доходах своей матери.

"Я попросила маму выписки по ее заработных плат за последние годы до 2015 года (кроме них, она получала параллельно и пенсию примерно в подобных размерах) как государственный служащий. Внизу подаю фото этих выписок, где, относительно курса гривны к доллару, всего за несколько лет ее собственные доходы составили более 35 000 долларов ", - отмечает Сюмар в своем посте и добавляет документы.





Общественное движение Честно проанализировало изложенные Сюмар документы и сравнило с информацией, написанной в посте на Facebook.

Даже если предположить, что мать народного депутата жила исключительно на прожиточный минимум, то она могла сэкономить с 2009 по 2014 год лишь немногим больше 15 000 долларов, или 186 000 гривен (учитывая данные Google Maps, на начало 2016 дом в Михайловке- Рубежовке уже был полностью возведен, и ландшафтный дизайн участка с искусственным озером был сделан).

Земельный участок в Михайловке-Рубежовке обошелся в более 330 000 гривен. Об этом свидетельствуют договоры купли-продажи, которые обнародовало движение Честно. Один участок обошлась в более 170 000 гривен, а второй стоил более чем 161 000 гривен.

То есть, даже если предположить, что мать народного депутата жила на прожиточный минимум, из документов, которые предоставила народный депутат Сюмар, видно, что заработанных средств хватило бы только для того, чтобы купить один из двух участков. Также народный депутат отмечает, что мать получала примерно такую ​​же пенсию. То есть максимум, на что хватило бы денег в условиях жесткой экономии - это на два участка.

А по состоянию на начало 2016 дом матери нардепа был уже полностью построен. Продажа квартиры в Погребищах (городок, удаленный от Винницы более чем на полсотни километров) не мог окупить строительство дома с нуля под Киевом, установка забора на участке, несколько меньшей чем полгектара и создание искусственного водоема.

Кроме того, Сюмар в своем интервью подчеркивает, что ей есть из чего помогать матери, потому что в прошлом году она получила от мужа миллион гривен за то, что они продали дачу: "Я в прошлом году получила компенсацию от бывшего мужа (около миллиона гривен) и в настоящее время помогала матери со строительством. Все это будет указано в моей следующей декларации за этот год, потому что дом только сейчас сдается в эксплуатацию".

Google Maps показывает, что дом был построен в 2016 году. Уже на начало года там была упорядочена и ограждена забором территория участка, сделано озеро, а дом имел крышу. Фото, которые удалось сделать, свидетельствуют, что в доме уже давно проживают, и сама народный депутат Сюмар не возражает этого факта, утверждая, что там якобы уже живет ее мать.

"Соответственно, возникает вопрос, что именно сейчас достраивала в доме матери народный депутат Сюмар? Если же она уже ранее давала средства на строительство этого объекта, который не введен в эксплуатацию, то в форме электронной декларации, имеющейся на сайте НАПК, четко указано, что если средства субъекта декларирования тратятся на объект, не введен в эксплуатацию, то такой объект должен быть внесен в декларацию субъекта декларирования", - говорится в материале Честно.

В декларации Сюмар за 2017 этого дома, который не введен в эксплуатацию, нет. Аналогично и в предыдущих декларациях. Это означает, что либо Сюмар как субъект декларирования не внесла не введеный в эксплуатацию дом, на строительство которого она давала средства, и нарушила этим антикоррупционное законодательство, или она не давала средства на строительство дома, и тогда не было вносить это в свою декларацию.

"Соответственно, если Сюмар не помогала матери с построением дома, как видно из ее декларации, то остается вопрос: откуда у матери Сюмар были средства, чтобы состоянию на 2016 год построить дом в Михайловке Рубежовке"? - спрашивают в "Честно".

Общественное движение "Честно" предложило Виктории Сюмар дать интервью непосредственно в доме, который не введен в эксплуатацию и является предметом журналистского расследования. "Но народный депутат сослалась на то, что в доме она не может давать комментарии, так как "матери нервов хватает и они вряд ли будут побуждать ее к гостям", - говорят представители движения.

Ранее "Страна" сообщала, что Сюмар заявила о том, что вышла замуж за заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка.