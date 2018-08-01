В посольстве Украины в Италии подтвердили арест представителей организованной преступной группировки, которая занималась вербовкой наемников для участия в боевых действиях на Донбассе со стороны сепаратистов

Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"В ночь на 1 августа полицейские Италии разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась вербовкой и финансированием лиц для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских сил. Соответствующее уголовное дело было открыто в связи с направленной посольством Украины в Италии информацией об участии итальянцев в войне на Донбассе", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что всего в данном деле, которое расследует прокуратура города Генуя в Италии, проходят в качестве подозреваемых 15 человек.

Из них шестеро арестованы ночью в Милане, на территории провинций городов Парма и Авеллино.

"Все они задержаны по обвинению в рекрутинге и участии в военном конфликте за границей", - отметили в посольстве.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.italy

Генеральное консульство Украины в Милане и посольство Украины в Италии держат данное дело на особом контроле.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.italy

Как сообщала "Страна", в Молдове определили сразу 56 наемников, которые воевали на Донбассе.

Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что Киев передал в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, участвовавших в российской агрессии на Донбассе.

По его словам, там воевали сербы, итальянцы, испанцы, албанцы и граждане других стран - в списке иностранных наемников значатся несколько сотен человек.