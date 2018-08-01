В среду, 1 августа 2018 президент США Дональд Трамп обратился к генеральному прокурору Джеффу Сешнсу с призывом завершить "охоту на ведьм". Так в Белом доме называют официальное расследование слухов о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года, передает Интерфакс.

"Это кошмарная ситуация, и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу следует остановить эту "мошенническую охоту на ведьм" прежде, чем она еще больше запятнает нашу страну", - написал президент в твиттере.

Дональд Трамп обвинил спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося этим расследованием - в предвзятости. Также по его мнению, Мюллер защищает лиц, настроенных против президента.

"Мюллер заинтересован в том, чтобы создать иллюзию объективности вокруг расследования", - подчеркнул Трамп.

В подтверждение президент напомнил об истории с агентом ФБР Питером Строком, которого отозвали из команды занимающегося расследованием спецпрокурора Мюллера, предположительно, в связи с его отрицательным отношением к Трампу.

Позже расследование Минюста США выявило политическую ангажированность и среди ряда других сотрудников ФБР.

"Ему (П.Строку - Прим.Ред.) ни в коем случае нельзя было оставаться в ФБР, пока в отношении него шла проверка. Это реальная проблема. Этого не будет в докладе Мюллера, потому что Мюллер собирается защищать таких людей", - отметил Трамп.

В августе 2017 года агент ФБР Питер Строк, работавший в команде следователей по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы, был отстранен от работы в команде спецпрокурора Мюллера и переведен в ФБР на работу с персоналом. Причиной отстранения, как отмечают СМИ, могли стать нелицеприятные высказывания агента о Д.Трампе, что могло свидетельствовать о неспособности вести расследование непредвзято.

Сам Строк, выступая 12 июля 2018 года перед законодателями, подчеркивал, что политические убеждения человека нельзя приравнивать к предвзятому отношению в расследовании, подтвердив, что он "не поклонник Трампа".

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

"Страна" разбиралась, почему появилась "Крымская декларация" США и что она значит для Украины.

Сам озвученный госсекретарем документ сравнивают с Декларацией Уэллеса 1940 года, по которой США не признали присоединение Прибалтики к СССР.

Отметим, что за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс США в Демпартии обвинили Россию в новой попытке вмешаться.