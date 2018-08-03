В пятницу, 3 августа, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве в украинском классико встретились донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Дебют матча походил на минувший поединок за Суперкубок. "Шахтер" начал с мощных атак и киевляне перестроились на контратаки.

Уже традиционно отдав инициативу киевляне грамотно защищались и раз за разом создавали угрозы у ворот Пятова.

На 9-й минуте Вербич остался один на углу вратарской "Шахтера" и после навеса с левого фланга чудом не попал, пробивая головой.

Беседин и Цыганков создавали неприятности на контратаках, а "горняки" атаковали размеренно, позиционно, но - неопасно.

На перерыв команды ушли с нулевой ничьей.

Второй тайм продолжился в стиле первого, но динамовцы выглядели заметно заряженней на борьбу. И на 64-й минуте Вербич, не без везения, забил первый и единственный мяч в поединке.

После навеса со штрафного, несильный удар головой в ближний угол и принес киевлянам важнейшую победу и первое место в таблице чемпионата.

Атаки на ворота вратаря "Динамо" продолжались, но киевляне похоже просто знали, чего ждать от атакующих игроков Шахтера. Уход Фреда заметно сказывается на действиях всей команды "горняков".

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Ранее "Страна" публиковала турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу после двух стартовых туров.

После этой победы "Динамо" набрало максимальные 9 очков после трех туров и возглавило турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги.