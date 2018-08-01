Правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Украины Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

"Завершено расследование в отношении Савченко и Рубана", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генпрокуратуры в среду.

Также собеседник агентства добавил, что защита фигурантов уже начала ознакомление с материалами дела.

В пресс-службе отметили, что более подробная информация касательно завершения расследования будет обнародована на брифинге в четверг, 2 августа.

Напомним, 25 июня Шевченковский районный суд Киева продлил арест Рубану еще на два месяца.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе. В микроавтобусе, которым он управлял, был обнаружен арсенал оружия.

Правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершении взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, Савченко и Рубан планировали "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Ранее "Страна" писала о том, что Грицак заявил, что "ДНР" включила Рубана в списки на обмен пленных.

Также мы сообщали, что по делу Савченко и Рубана назначено 13 экспертиз, в том числе назначена экспертиза по определению возможности уничтожения здания парламента из изъятого у Рубана оружия.