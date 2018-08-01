Уголовное производство по факту вмешательства в деятельность лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины передано от Национальной полиции в Службу безопасности Украины.

"20 июля 2018 года Генеральная прокуратура Украины подследственность в уголовном производстве №12018000000000282 определила за Главным следственным управлением Службы безопасности Украины", - сообщили в Нацполиции в ответ на запрос интернет-издания "Украинская правда" по поводу данного дела.

Как сообщалось, в мае Нацполиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра.

"После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства", - сообщала пресс-служба Нацполиции.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

"Кроме того, следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более $30 млн", - сообщала Нацполиция.

По информации советника главы МВД Украины, нардепа фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, после заявления беглого народного депутата Александра Онищенко, который "сам заявил, что потратил десятки миллионов долларов по указке президента Порошенко на дискредитацию Арсения Яценюка, в частности, были проплачены биллборды с антипремьерскими лозунгами, десятки митингов, было проплачено стояние палаточных городков депутата Сергея Каплина напротив Кабинета министров, – все это входит в состав преступления о препятствовании работе государственного деятеля".

"…уход Арсения Яценюка сопровождался грязной кампанией, проплаченной коррупционными деньгами, организованной по заказу Александра Онищенко", - указал тогда Геращенко.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о досудебном следствии в отношении Онищенко по признакам государственной измены.

Как сообщала "Cтрана", НАБУ закончило расследование по проекту "Стена". Имена "крышевавших" аферу чиновников остались за кадром.

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