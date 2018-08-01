Сегодня, 1 августа, в Киеве на перекрестке улиц Газопроводной и Кольцевой произошла крупная авария с участием двух автомобилей: BMW и Opel. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, женщина-водитель BMW поворачивала на улицу Газопроводную и не пропустила встречный Opel.

В результате аварии оба водителя были госпитализированы.

На месте работают правоохранители.

Сообщается, что двое людей пострадали в ДТП по невнимательности.

Как сообщала "Страна", в тройном ДТП с участием маршруток под Киевом пострадали четыре человека.

Напомним также, что в Киеве дама за рулем устроила тройное ДТП, кувыркаясь по улице на Audi.

Ранее появилось видео с места ДТП во Львовской области, где пострадали восемь человек.