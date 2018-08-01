В ночь с 31 июля на 1 августа в Концерне радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) начали процесс выключения аналогового ТВ-сигнала в Украине. Первыми были выключены каналы в Киеве и Кировоградской области.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на гендиректора концерна Петра Семерея.

Согласно утвержденному ранее решению правительства, в остальной части Украины аналоговые передатчики должны будут отключить 31 августа.

Планируется отключить передатчики всех телеканалов, относительно которых Нацсовет по телевидению принял решение об аннулировании аналоговых лицензий.

Речь идет о телеканалах: "1+1", "Интер", "ICTV", "Новый канал", "Украина", СТБ, ТЕТ, НТН, М1, "5 канал" , К1 и "Прямой". Они смогут и дальше вещать в эфире Украины, но используя цифровую лицензию в соответствующем формате.

При этом пока в Киеве и Кировоградской области продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий. Сроки когда будут отключены они в КРРТ не называют.

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