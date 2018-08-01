Киллеры, подозреваемые в убийстве участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") задержаны, полицейские проверяют информацию об их причастности к убийству еще одного человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Эти лица были доставлены в райотдел, проведены все следственно-оперативные действия, на данный момент они задержаны по ст.208 УПК Украины как подозреваемые в совершении преступления по ст.115 ч.2 Уголовного кодекса Украины – совершение преступления на заказ организованной преступной группой. Сейчас решается вопрос о мере пресечения", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Он также рассказал о задержании местного жителя Бердянска, который мог предоставить автомобиль для совершения преступления.

Глава областной полиции сообщил, что "совершивший преступление - тоже АТОшник", и рассказал, что сейчас проводятся допросы с подозреваемыми. В то же время, по его словам, задержанные не дают показаний.

По словам Комиссарова, задержанные - в возрасте от 30 до 40 лет и не проживали на территории Запорожской области до совершения преступления. Они заехали группой на территорию Бердянска для совершения преступления на автомобиле на еврономерах.

"Проверяли все автомобили, благодаря этому вышли на преступников, хотя на тот момент мы еще не знали, что это преступники. И после того как отработали всю информацию от свидетелей, очевидцев преступления, камер видеонаблюдения… в результате проведения оперативных действий на одном посту они были остановлены и идентифицированы, на другом посту мы их задержали", - рассказал представитель полиции.

Он добавил, что проводятся дальнейшие следственные действия.

"Преступление готовилось, было подготовлено соответствующее оружие", - добавил Сергей Комиссаров.

Как сообщала "Страна", киллера, который расстрелял в Бердянске Олешко-Сармата, выдала борода .

Напомним также, что после убийства Олешко в Киеве собирают акцию под стенами МВД.