По прогнозам синоптиков, 2 августа, когда отмечается день святого Ильи, в Украине установится знойная летняя погода. На преимущественной части страны не ожидается не то, что дождей, а даже серьезной облачности. А вот на западе Украины возможны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

В целом же температурная картина кардинально не поменяется по сравнению с 1 августа: 29-30 градусов днем и 16-19 ночью.

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщала "Cтрана", экологи заявили, что 1 августа люди исчерпают ресурсы Земли на 2018 год и начнут жить в долг у планеты.

Мы писали, что в первый день августа в Украине будет жарко, а на западе страны - дожди с градом.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве.