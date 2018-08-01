Абитуриенты жалуются, что не могут получить доступ к списку рекомендованных к зачислению в высшие учебные заведения на обучение за средства госбюджета.

Сайт vstup.osvita.ua с информацией для абитуриентов вузов и рейтинговыми списками не загружается.

"В связи с существенной задержкой получения данных от Единой государственной базы по вопросам образования обновление информации на сайте ожидается до конца дня 1 августа. Приносим извинения за неудобства. Доступ к сайту через VPN временно заблокирован", - говорится в сообщении.

Фото: vstup.osvita.ua

Некоторые абитуриенты оставляют свои жалобы о проблеме с доступом в электронный кабинет на странице Минобразования и науки Украины в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/UAMON

Фото: facebook.com/UAMON

Согласно правилам поступления в вузы в 2018 году, 1 августа до 12:00 должны быть обнародованы рейтинговые списки рекомендованных к зачислению на бюджет. Соответствующая информация должна появиться в личных кабинетах поступающих.

В Министерстве образования признают трудности с доступом к системе и объясняют это большим наплывом желающих войти в систему, чтобы увидеть результаты поступления.

"У некоторых абитуриентов кабинет может не загружаться в связи с большой нагрузкой на систему. В таком случае абитуриент может проверить свой результат на сайте Вступ.ЕГЭБО (https://vstup.edbo.gov.ua/)", - - сказали в пресс-службе Минобразования.

Как сообщала "Страна", в Министерстве образования рассказали, какие заявления абитуриентов будут рассматривать в первую очередь.