Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,9925 грн/$1 с 26,945 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,985-27 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару в этот день на 12:00 составило 26,9576 грн/$1.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на 02.08.2018 установлен следующий:

100 долл. США - 2696.2130

100 евро - 3153.4907

10 российских рублей - 4.3099

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 31 июля составил 265,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $221,0 млн.

Как сообщала "Cтрана", ранее сообщалось, что с 1 августа НБУ будет по новому рассчитывать курс гривны к доллару.

Мы писали, что Нацбанк напомнил об обязанности банков принимать мелкие монеты для обмена на банкноты.

Ранее евро преодолел психологическую отметку в 31 гривну.