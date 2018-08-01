Оболонский районный суд Киева принял решение назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу об обвинении экс-президента Украины в государственной измене и продолжит заседание 16 августа.

После пребывания в совещательной комнате суд принял решение заменить назначенного Януковичу накануне госадвоката Виктора Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

"Обеспечить беспрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в заседаниях адвокатов, выбранных обвиняемым. С учетом перерыва в судебном заседании предложить назначенному защитнику заблаговременно приступить к ознакомлению с материалами дела", - говорится в определении суда.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что суд не может продолжить судебное заседание в ближайшие дни, потому что вынужден, для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича, повторно направить соответствующие письма, в том числе, в Российскую Федерацию по известному месту его проживания, а также разместить необходимую информацию в официальной газете "Урядовый курьер".

В связи с этим суд объявил перерыв в заседании до 16 августа.

Ранее Овсянников озвучил претензии в ходе сегодняшнего судебного рассмотрения дела и покинул зал суда. Следующее заседание перенесено на 16 августа в 10:00 - для того, чтобы уже новый госадвокат успел ознакомиться с материалами дела.

По сути претензии адвоката Овсяникова, который просил у судя времени для ознакомления с делом, были признаны правомерными, но будут удовлетворены уже в отношении следующего представителя защиты Януковича. Однако, нового защитника еще не назначили.

Как сообщала "Страна", дебаты по делу Януковича в Оболонском суде Киева снова закончились ничем. Ранее адвокаты Януковича сообщили, что суд неправомерно отказал им в заслушивании ряда своих свидетелей.

Напомним, что судья на процессе по госизмене Януковича официально прошел квалификационный тест.