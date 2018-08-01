Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал журналистке с интернет-канала Анатолия Шария о своей реакцию на критику со стороны некоторых украинских средств массовой информации.

Диалог цитирует "Трибуна".

"Анатолий (Шарий - Прим.Ред.) – красавчик, кстати. Я видел, как он растыкивает их", заявил Усик.

"Я вообще никак не реагирую на то что говорят, те кто говорят. Не важно, плохие вещи или хорошие. Тем, кто говорит хорошее, я очень благодарен, тем, кто вступается, говорит "что же вы несете". "Мы несем людям счастье", они должны отвечать, но нихрена они не несут", заявил украинский чемпион.

"Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить собрать всех недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду", – сказал Усик.

Как сообщала "Страна", Александру Усику разрешили драться в самой престижной весовой категории с Энтони Джошуа. Соперник Усика - обладатель чемпионских поясов по версии IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Отметим, что бой Усика на "Интере" стал самой популярной программой за последние пять лет.