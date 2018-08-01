Со 2 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 69,31 коп. до 26,9994 грн/$, курс покупки повысился на 66,62 коп. до 26,6873 грн/$. Об этом сообщает BIN.ua

Средний курс покупки евро повысился на 89,07 коп. до 31,0796 грн/евро, курс продажи повысился на 87,63 коп. до 31,6980 грн/евро. Курсы наличной иностранной валюты:

Фото: minfin.com.ua

Как сообщала "Cтрана", на 1 августа курс евро преодолел психологическую отметку в 31 гривну.

Мы сообщали, что с 1 августа НБУ будет по новому рассчитывать курс гривны к доллару.

Ранее банкиры прогнозировали, перепрыгнет ли курс доллара через 27 гривен.