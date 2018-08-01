"Укрзализныця" до 1 декабря этого года завершит строительство железнодорожного экспресса между Киевом и Борисполем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Строительство линии опережает график. Уже построено 1,4 км колеи до места строительства эстакады, возводятся эстакады через шоссе Киев-Харьков, идет строительство двух платформ для посадки и высадки пассажиров возле терминала D, а также уже уложено 350 метров железнодорожной колеи от аэропорта "Борисполь" в сторону эстакады.

Как отметил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, на базе железнодорожного экспресса в аэропорт планируется впервые внедрить единый билет на разные виды транспорта: "Клиент, например, сможет купить один билет, по которому доедет поездом из Черкасс в Киев, далее – экспрессом в "Борисполь", а потом по этому же билету в Лондон".

Помимо этого, компания планирует впервые внедрить на этой линии кассовые автоматы и бесконтактную оплату проезда в поезде.

"Мы предусмотрели бюджет на этот проект умеренный. Если возьмем планы "Воздушного экспресса" - аналогичного проекта, то на него хотели потратить больше 10 млрд грн. А мы заложили 700 млн. И уже сейчас экономия по работам - 120 млн грн. Представьте себе - 10 млрд и 580 млн. Разница очевидна», - отметил Владимир Гройсман.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" получила 3,5 га земли для строительства Бориспольского экспресса.

Напомним также, что в Мининфраструктуры предлагали проложить новый участок киевского метро до аэропорта Борисполь. Достройка метрополитена стоила бы дороже, чем запуск аналогичной по маршруту дизельной "электрички" - $300 млн вместо $120 млн.