В среду, 1 августа, после перерыва в 17:12, в ходе все еще продолжающегося судебного рассмотрения "дела о госизмене Януковича", государственный адвокат Овсяников высказал свои претензии суду и покинул зал заседаний, причем, уже в третий раз.

Отметим, что суд хотел заменить защитника до 17:00. После ухода Овсянникова, суд удалился в совещательную комнату.

После возобновления заседания в среду суд вновь предоставил возможность прокурору Руслану Кравченко начать выступление на судебных дебатах, но назначенный обвиняемому бесплатный государственный адвокат Виктор Овсянников снова стал протестовать.

Он сообщил, что к нему пришло письмо от В.Януковича, в котором тот предлагает адвокату встретиться с ним на территории Российской Федерации для согласования правовой позиции по данному делу.

Адвокат несколько минут говорил в суде одновременно с прокурором, после чего покинул зал заседаний, заявив, что "в этом фарсе, цирке принимать участие не будет".

Суд прервал выступление прокурора и попросил сторону обвинения озвучить свою позицию в связи с действиями защитника. Прокурор Р.Кравченко выразил возмущение действиями В.Овсянникова и попросил суд обратиться во все возможные инстанции для реакции на такое поведении адвоката.

Прокурор также попросил суд вновь обратиться в Региональный центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, чтобы тот обеспечил присутствие государственного адвоката Виктора Януковича в суде.

Суд удалился в совещательную комнату для решения данного вопроса.

Как сообщала "Страна", в начале заседания, два новых адвоката Виктора Януковича 1 августа уже покидали заседание Оболонского райсуда.

Затем был объявлен перерыв.

Напомним, что накануне заседания, на суде по государственной измене Януковичу назначили бесплатного адвоката.

Изначально в суде во вторник, 31 июля, присутствовал адвокат Януковича Виталий Сердюк, однако после отказа суда заслушать показания еще одного свидетеля - пилота и бывшего инструктора вертолета AW-139 компании "Центр Авиа" Аркадия Ярощука - он покинул заседание.

По словам адвоката, данный свидетель "лично слышал угрозы от военных о применении боевой авиации в отношении вертолетов, которые перевозили Януковича", а сегодняшнее решение суда является нарушением права экс-президента на защиту и попыткой скрыть от общественности правду о госперевороте 2014 года.