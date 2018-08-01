Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда Киева от 21 июня 2018 года о возврате прокурору обвинительного акта в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Украины нынешнего созыва Николая Мартыненко и еще пяти лиц и назначил новое рассмотрение его в суде первой инстанции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд удовлетворил апелляционные жалобы стороны защиты и частично удовлетворил апелляцию прокурора.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 22 мая 2018 года сообщила, что направила в суд обвинительный акт по обвинению Мартыненко, Переломы, Журило, Сорокина, Богданца и Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом".

Напомним, экс-нардеп и бывший председатель комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко был задержан 20 апреля 2017 года детективами НАБУ и прокурорами САП. По данным правоохранителей, в период с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету ущерб в 17,28 млн долларов. Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

Ранее "Страна" писала о том, что суд разрешил экс-нардепу Мартыненко не сообщать о своем месте жительства и работы.