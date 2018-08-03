В пятницу, 3 августа, на стадионе НСК "Олимпийский" сойдутся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Они проведут матч третьего тура украинской Премьер-лиги.

Начало матча в 19:00. На украинском телевидении его будет транслировать телеканал "2+2". После двух туров в активе "Динамо" и "Шахтера" по шесть очков. Они провели по две победных игры.

"Страна" ведет онлайн футбольного поединка.

45+3 Свисток. Первый тайм завершился.

45+1 Мораес заработал угловой в добавленное к первому тайму время.

3 минуты добавил арбитр

43 Борьба в центре поля. Очередное нарушение правил против Мораеса.

41 Небольшая пауза в игре. Футболисты рады отдохнуть. В Киеве сильно не холодно сегодня.

39 Первый угловой у штрафной Динамо. Навес, удар Степаненко, мимо.

37 "Горняки" устроили перепасовку в штрафной Динамо. Кинджора заблокировал Мораеса. На грани пенальти. Но арбитр не свистнул.

35 Пятов выбил мяч в штрафную соперника, где круглого принял Тайсон. Едва успели накрыть атакующего полузащитника Шахтера динамовцы.

33 Первый угловой в матче подадут киевляне.

30 Желтая карточка у Хочолавы. Предупрежден защитник Шахтера.

28 Динамо организованно обороняется, но кроме контратак - пока ничего.

24 Шахтер контролирует мяч.

18 Вербич выводил Цыганкова один на один с Пятовым. Разрезающий пас в штрафную, но первым на мяче оказался вратарь "горняков".

Редкие контратаки Динамо пока заметно опаснее позиционных комбинаций Шахтера.

17 Цыганков воспользовался ошибкой Алана Патрика, отдавшего точную передачу к своей собственной штрафной, и выбежал один на один с Пятовым. Но Виктор пробил во вратаря соперника.

15 Атаки Шахтера сейчас состоят из нескольких передач в центре поля и дальнего заброса по центру или на фланги. Пока без опасности для Динамо.

13 Артем Беседин вырывался один на один с вратарем Шахтера после передачи Виталия Буяльского, но оффсайд.

11 В ответной атаке Мораес прорвался по центру и пробил с линии штрафной по воротам Динамо - заблокировали. И добивание Марлоса тоже.

9 Вербич остался один на углу вратарской Шахтера после навеса с левого фланга. Но чудом - мимо! Первый опасный, первый опаснейший, первый голевой момент!

8 Страж ворот Динамо Денис Бойко ввел мяч в игру.

6 Пытались организовать контратаку киевляне. В следующий раз.

4 Динамо начало матч в обороне. Навес с правого фланга в штрафную киевлян, падение Мораес, судья молчит. Потолкались футболисты.

3 Горняки контролируют мяч и играют в свой любимый короткий пас.

А на стадионе не работают турникеты...

Фото: facebook.com/Bohdan Karkachov

19:00 (1) Игра началась!

18:59 Почти все футболисты "Шахтера" и "Динамо" поприветствовали друг друга.

18:55 Команды уже на поле! На стадионе - аншлаг. Звучит гимн.

Видео: youtube.com/Марат Туров

18:50 Динамо-Шахтер. Через 10 минут.

Фото: twitter.com/Glamberttttt

18:44 Команды завершают разминку. Скоро всё начнётся!

Фото: instagram.com/27fcdk

18:33 Болельщики киевлян уже держат в голове матч отбора в групповой этап Лиги Чемпионов против пражской "Славии", который - уже 7 августа.

Фото: twitter.com/erika_arien

18:29 Сегодня защитнику Шахтера Ярослава Ракитскому исполнилось 29 лет. Его поздравили напарники и болельщики.

Поздравления для Ракицкого, болельщик из Аргентины и другие интересные моменты прогулки по Киеву перед матчем #ДинамоШахтер. pic.twitter.com/6gBbFiF8zU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 3 серпня 2018 р.

Видео: twitter.com/FCShakhtar

18:24 В связи с проведением матча три станции киевского метро, а именно "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" изменят свою работу.

Для безопасности гостей стадиона за один час до начала матча, с 18:00 до 19:00, ст. м. "Олимпийская" работать не будет (поезда будут следовать без остановки на станции), ст. м. "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход, а ст. м. "Дворец спорта" - закроется на выход.

18:21 Главный арбитр сегодняшнего матча - Юрий Можаровский

18:18 Стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов - защита Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - полузащита - Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон - нападение Мораес.

Наставник - Паулу Фонсека

В резерве "горняков" - Шевченко, Бутко, Матвиенко, Майкон, Нем, Тотовицкий, Фернандо.

Динамо: Бойко - защита Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк - полузащита Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Вербич - нападение Беседин

Наставник - Александр Хацкевич

В резерве киевлян - Бущан, Че Че, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Шабанов, Русин.

Фото: shakhtar.com

18:13

Фото: twitter.com/FCShakhtar

18:09 В день матча команда "Шахтер" прогулялась по Киеву. Игроки фотографировались с болельщиками и раздавали автографы. Фото и видео с прогулки "горняков" обнародовала пресс-служба команды.

Фото: shakhtar.com

18:07 На предматчевом совещании сегодня утром было утверждено, в экипировке каких цветов сыграют обе команды. "Динамовцы" примут "Шахтер" в форме белого цвета, "горняки" выйдут в традиционных оранжево-черных цветах.

18:05 По состоянию на утро 3 августа на игру было продано почти 40 тысяч билетов. По традиции, спрос на билеты стремительно возрастает перед началом поединков "бело-синих" и "горняков".

18:03 Глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич дал свой прогноз на игру. По его мнению, будет ничья.

18:00 В день проведения матча метро в Киеве работает в особом режиме. С 18:00 до 19:00 3 августа станция Олимпийская будет закрыта, станции Льва Толстого и Дворец спорта - закрыты на вход. С 20:00 также возможны ограничения на данных станциях.

Фото: facebook.com

Матч украинского классико рассудит львовянин Юрий Можаровский.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в матче Суперкубка Украины в Одессе.