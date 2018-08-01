Здание Высшего совета правосудия, где должны были уволить начальницу судьи Чауса Нелли Ластивку, заминировали уже дважды. Первое минирование произошло буквально перед началом рассмотрения вопроса о ней.

"В Нацполицию поступило сообщение, что здание заминировали. Работа приостановлена, всех работников и участников заседаний эвакуировали. Это случилось вскоре после начала заседания Второй и Третьей дисциплинарных палат", - сообщили "Стране" в секретариате ВСП.

Как уточнил адвокат Валерий Кобзарь первое сообщение о заминировании случилось сразу перед вопросом о дисциплинарной ответственности судьи Днепровского суда Нелли Ластивки.

Напомним, о Ластивке стало известно после многочисленных скандалов с беглым судьей Днепровского суда Николаем Чаусом, который попался на взятке.

Ее также связывают с близким к президенту нардепом Александром Грановским.

"На рассмотрение было вынесено несколько жалоб по проступкам судей разных судов. Те жалобы, которые уже прошли стадию проверки. Рассмотрение жалоб назначили на 10 утра, явились все суди и адвокаты. У нас была жалоба связанная с действиями судьи Ластивки. Она, как судья, наложила арест на одно предприятие нашего клиента и решила передать имущество на хранение третьему лицу, которые не имеет отношение к этому предприятию. Мы обжаловали решение и Аппеляционный суд города Киева отменил его в части передачи третьему лицу. А после мы подали жалобу в дисциплинарку. Сразу после рассмотрение первого вопроса, перед переходом к вопросу по делу Ластивки охрана здания объявила о заминировании и попросила всех выйти. Никто не расходится, судьи и адвокаты ожидают начала заседания. Внутрь пока не пускают. Ластивка уехала", - рассказывает адвокат.

Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

Как сообщала "Страна", Онищенко рассказал о роли Банковой в побеге судьи Чауса.

"Сытник ловил-ловил судью Чауса, любимого судейского гнома президента. Банки его из огорода со взятками выкапывал. Всем показывали, все аплодировали. А потом Сытник же позволил Чаусу бежать в Молдову. И никаких возражений у него не возникло, даже в тот момент, когда депутат Грановский вместе с его подельницей Оксаной Томчук, бывшей адвокатом Корбана, переметнувшейся к Грановскому, организовывал побег судьи", - сообщил депутат.

Напомним, что в 2016 году, после побега судьи-отпускника Чауса, - его начальница также ушла в отпуск.