Пострадавшую советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, выписали из больницы.

В женщину плеснули литром кислоты, она получила химические ожоги более 30% тела и провела полтора суток в реанимации.

После выписки ее переведут в киевскую больницу спецсанитарним бортом.

Об этом сообщает "Громадське".

В отделении реанимации Херсонской областной клинической больницы, куда Гандзюк доставили после нападения, подтвердили, что девушка "забрала вещи и уехала".

"Да, ее выписали", - сказал врач.

Больше деталей о причинах перевода на лечение в столицу в херсонской больницы не сообщили.

Фото: khersondaily.com

Волонтер Роман Синицын сообщил, что Гандзюк перевели в Киев с помощью санитарного самолета.

Фото: Роман Сініцин/Facebook

Напомним, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля в Херсоне. "Примерно в 8:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20–25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный выплеснул жидкость, предварительно кислоту, в лицо женщины, после чего скрылся", – сообщили в полиции.

Сообщалось, что Гандзюк была доставлена в реанимационном отделении. Женщина получила около 30% ожогов кожи. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаз. Женщина потерпела химических ожогов после нападения, выписали из больницы Херсона. Адвокат сообщил, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой.

Украинское представительство международного антикоррупционного движения Transparency International выразило возмущение сообщениями о нападении на Гандзюк.

Как сообщала "Страна", полиция переквалифицировала дело Гандзюк со статьи за "хулиганство" на "покушение на убийство с особой жестокостью".