Сегодня Оболонский суд Киева в шестой раз перенес дебаты по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Это следующий этап разбирательства после допросов свидетелей обвинения и защиты.

Начинать дебаты накануне не согласились адвокаты Януковича. Они заявили, что суд неправомерно отказал им в заслушивании ряда своих свидетелей. После чего они покинули заседание, а суд послал за бесплатным защитником.

Однако новоназначенный вчера защитник также отказался участвовать в дебатах. Он потребовал у суда возможности изучить документы дела. Но судья Девятко заявил, что сначала придется начать дебаты и заслушать прокурора - а уж потом изучать дело.

На это обиженный госадвокат Виктор Овсяников трижды покидал заседание суда - которое теперь назначено на 16 августа. Чтобы успеть найти нового бесплатного защитника.

"Страна" будет следить за тем, как идут эти странные дебаты, в которых защита раз за разом отказывается принимать участие, а бесплатных адвокатов меняют, как перчатки.

Суд по делу Януковича. Прямой эфир

17:56 Суд решил заменить адвоката Овсяникова и потребовать нового бесплатного защитника. Заседание перенесено на 16 августа в 10:00 - для того, чтобы уже новый госадвокат успел ознакомиться с материалами дела.

То есть по сути претензии Овсяникова, который возмущался, что ему не дают прочитать дело, были признаны правомерными - но будут удовлетворены уже в отношении следующего представителя защиты. Если, конечно, суд сумеет его найти.

17:54 Тем временем, Янукович нанял адвоката Овсяникова, который трижды покинул зал заседаний.

"Виктор Федорович Янукович передал личное поручение адвокату Виктору Овсянникову, назначенному Центром безоплатной правовой помощи для участия в Оболонском райсуде", - пишкт в FB адвокат Виталий Сердюк.

17:51 Суд вернулся.

17:12 Забавно, что на заседании присутствовал снова госадвокат Овсяников. Которого суд хотел заменить до 17:00. Видимо, не вышло.

17:09 После ухода защитника, суд удалился в совещательную комнату.

17:07 Все начинается с фарса. Адвокат Овсяников и прокурор Кравченко говорят одновременно. Прокурор пытался начать свою часть дебатов. Защитник высказал свои претензии суду и покинул зал заседаний.

Судя по всему, суд непреклонен в своем решении проводить дебаты без учета мнения стороны защиты.