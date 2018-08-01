Полиция Италии разоблачила организацию, которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Операцией руководил прокуратура Генуи (область Лигурия). Аресты проводились в Милане, Парме и Авеллино.

Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Правоохранители арестовали трех вербовщиков, у двоих из них было гражданство Албании и Молдовы.

Еще трое человек, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе. К ним применили заочный арест.

Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за границей".

Как сообщала "Страна", в БПП заявили, что Кремль завербовал работников Миграционной службы Украины.

Напомним, что Минобороны завербовало в армию уже 9 300 контрактников.