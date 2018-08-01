Президент Украины Петр Порошенко одобрил создание Единого реестра пропавших без вести. Он уже подписал соответствующий закон, ранее принятый Верховной Радой.

Об этом в среду, 1 августа, сообщает президентская пресс-служба.

Создаваемая электронная база данных должна содержать сведения о пропавших без вести лицах, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц без вести пропавшими или умершими.

Кроме того, в Украине появится комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Это будет постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете министров. Его задачей будет выяснение судьбы и местонахождения пропавших без вести лиц во время вооруженного конфликта или военных действий на территории Украины, тех, кто участвовал в мероприятиях по отражению агрессии РФ на Донбассе, постоянно находился или проживал на этих территориях, а также пропавших без вести во время массовых волнений внутри государства или в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

В законе прописаны полномочия такой комиссии, порядок ее формирования, порядок ведения реестра пропавших без вести.

Закон также устанавливает, какая информация будет содержаться в реестре, и процедуру его наполнения.

Кроме того, закрепляется порядок поиска пропавшего без вести, а также условия, при которых прекращается розыск. Отмечается, что решение суда о признании лица без вести отсутствующим не является основанием для прекращения его розыска. Также розыск не должен прекращаться, если человека, пропавшего без вести, объявили умершим, но его останки не найдены, пока не будет установлено место захоронения или местонахождения останков такого лица.

Закон определил, как будет осуществляться розыск останков, их эксгумация и обращение с ними. А также прописаны права лица, пропавшего без вести, его родственников, порядок обретения правового статуса пропавшего без вести.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщала "Страна", в Украине собираются создать Реестр реестров, чтобы объединить все электронные реестры в один.

Предусмотрен взаимный поиск и просмотр имеющихся данных, формирование общих массивов данных, документов и форм, автоматическое протоколирование всех шагов и операций с помощью Системы электронного взаимодействия.

Напомним, что в Финляндии нашлись пропавшие украинцы, которые поехали собирать ягоды.